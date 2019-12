Wendy Höcht macht sich Sorgen : Furcht vor einem knallharten Brexit auch in Remscheid

Wendy Höcht hat die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, als es mit dem Brexit losging. Foto: WH. Foto: Privat

Remscheid Wendy Höcht wurde zwar in Deutschland geboren, ihre Eltern kommen aber ursprünglich aus Großbritannien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(wow) Wendy Höcht wurde zwar in Deutschland geboren, ihre Eltern kommen aber ursprünglich aus Großbritannien. Sie hatte die britische Staatsangehörigkeit, ihr Vater ist Diplom Ingenieur im Maschinenbau und kam 1968 nach Deutschland. „Als das Brexit-Referendum kam und entschieden wurde, haben mein Bruder und ich direkt die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Mein Bruder wurde noch in Großbritannien geboren, in Cambridge“, sagt die 44-Jährige, die als Lehrerin an der Alexander-von-Humboldt-Realschule arbeitet.

Der Brexit und all seine drohenden Folgen seien absolut nicht gut. „Viele Briten leben ja im Ausland, so etwa auch meine Mutter, die als Rentnerin auf Lanzarote lebt. Die Rentner haben jetzt ein Schreiben bekommen, dass die Krankenversicherung nur noch in Großbritannien bezahlt wird und nicht mehr, wenn man im Ausland lebt.“

Den Wahlkampf habe sie dennoch nur am Rande verfolgt. „Ich glaube, dass es einen knallharten Brexit geben wird, mit dem viele nicht in dieser Form gerechnet haben“, sagt Wendy Höcht. Viele Studenten hätten beim Referendum nicht mitgemacht, weil sie glaubten, dass es nie zum Brexit käme. „Mein Cousin war auch so einer. Die Studenten sagen: Wenn wir das vorher gewusst hätten, dann wäre es nicht zu so einem Desaster gekommen“, sagt die 44-Jährige. Aber viele der alten Engländer würden sich dahingehend äußern, dass Merkels Politik absolut gegen Europa sei und dass sie zu viele Ausländer ins Land gelassen habe.

(wow)