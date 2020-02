Karneval im Bergischen : Remscheiderin bei Schlägerei in Rade schwer verletzt

Die junge Remscheiderin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Radevormwald/Remscheid Platzverweise und Schlägereien – die Polizei hatte am Karnevalswochenende im Oberbergischen ordentlich was zu tun. Bei einer Schlägerei in Radevormwald wurde eine junge Remscheiderin schwer verletzt.

Rund um den Karnevalszug und die anschließenden Feierlichkeiten in der Radevormwalder Innenstadt sprachen die Polizisten am Samstag 46 Platzverweise aus. 13 Personen landeten im Polizeigewahrsam. Eine 21-jährige Remscheiderin wurde um 16:25 Uhr bei einer Schlägerei auf dem Marktplatz schwer verletzt, berichtet die Polizei am Rosenmontag.

Zeugenaussagen zufolge hatten sich mehrere Männer geprügelt. Plötzlich wurde die unbeteiligte 21-Jährige gestoßen. Sie fiel gegen eine Laterne und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm die Personalien von mehreren Personen auf, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen. Insgesamt ermittelt sie nun wegen noch weiterer neun Körperverletzungsdelikte.

