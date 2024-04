Diskussion um Schutz der Schulgebäude Neuer Vandalismus-Fall in Lennep – „Es herrscht Handlungsbedarf“

Die Remscheider CDU hatte zuletzt mehrfach Anträge in die politischen Gremien eingebracht, um mit dem Einsatz von Sicherheitsdiensten, Alarmanlagen oder Bewegungsmeldern Einbrüche und Vandalismus an Schulen einzudämmen. Alle wurde einer Mehrheit des Rates bislang abgelehnt. Die Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP schlägt nun einen anderen Weg vor. Sie möchte das in Hamburg entwickelte Modell „Das macht Schule“ in Remscheid einführen. Das sieht unter anderem vor, dass Kooperationen mit örtlichen Handwerkern geschlossen werden. Schulen sollen eine Handreichung erhalten, um zusammen mit Schülern Ideen für Sanierungen und Reparaturen zu entwickeln. So sollen Eigenleistungen unter Anleitung der Handwerker möglich werden. Damit soll die Identifikation gefördert und Sachbeschädigungen verhindert werden. „Eine schnelle Reaktion kann Nachahmer verhindern, heißt es in der Begründung. Viele Schäden im Gebäude entstünden durch die Schüler, hat die Stadt festgestellt.