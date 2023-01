47-jähriger sitzt in Untersuchungshaft Remscheider wegen schwerer Brandstiftung angeklagt

In der Nacht zum 17. April 2022 ging in der Wache der Remscheider Berufsfeuerwehr ein Notruf ein. Rettungskräfte waren daraufhin in die Freiheitstraße geeilt. Dort angekommen, wurde die Drehleiter ausgefahren. Aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses loderten Flammen, die Einsatzkräfte verschafften sich in der gebotenen Eile einen Überblick.