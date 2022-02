Remscheider steht vor dem Wuppertaler Landgericht : Anklage wegen schweren Betrugs

Remscheid/Wuppertal Hat ein 29-Jähriger seine Kunden mit einer Scheinfirma um viel Geld geprellt? Oder haben die Ermittler bei ihren Nachforschungen einiges übersehen?

Angeklagt war er jetzt wegen Führung einer Scheinfirma in den letzten anderthalb Jahren. Dabei soll in 24 Fällen ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden sein – durch Betrug an Ebay-Käufern, die bei ihm hochwertige Elektrowerkzeuge zu günstigen Preisen bestellten, bezahlten aber nicht bekommen haben wollen. Dazu soll es einen Schaden von rund 14.000 Euro durch den Abbruch einer Haussanierung trotz Vorauskasse gegeben haben.

Es waren, so der Angeklagte, keine Scheinfirmen gewesen. Er konnte die Gewerbeanmeldung und die Steuernummer bei Gericht vorlegen: eine Firma für Renovierungsarbeiten und eine weitere für den Handel mit Baumaterialien und Werkzeugen. Frisch aus der Haft entlassen ist die Anmietung echter Geschäftsräume ein Problem – ein „Virtual Office“ war deswegen für ihn die Lösung. Für kleines Geld gab es eine Adresse in Düsseldorf, vermietet von einer renommierten Firma. Dies schien den Ermittlern nicht bekannt zu sein.

Sowohl die Renovierungsarbeiten als auch der Handel schienen sich in der Pandemiezeit gut angelassen zu haben, trotz des Mangels an Eigenkapital, der es notwendig machte, von potenziellen Kunden Vorkasse zu verlangen. Dies ist bei Verkauf über Ebay üblich, daher wurden die Elektrowerkzeuge darüber angeboten. Die Zahlung auf ein holländisches Konto? Keine deutsche Bank habe ihm anfangs ein Geschäftskonto führen wollen. Zahlungsvermittler hätten Auszahlungen an ihn über Monate verzögert. Mit rund 40 Sendungen pro Tag, für die er in „echten“ Büros auch Personal einstellen musste, schien ihm dieses Geschäft bis zum Burnout über den Kopf zu wachsen. Es wird bei den prozentual wenigen Fällen, die hier angeklagt sind, geklärt werden müssen, was genau passiert ist.