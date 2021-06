Brutale Racheaktion : Remscheider wegen Nacktvideos überfallen

Remscheid/Wuppertal Das große Bedauern kam zu spät und rettete nicht vor einer empfindlichen Bewährungsstrafe. In einer eher steinzeitlichen Racheaktion hatten vier Remscheider, zwischen 22 und 28 Jahre alt, im Oktober 2019 einen 58-jährigen Bekannten in seiner Wohnung überrascht.

Der Grund: eine gleichermaßen steinzeitliche Schlüsselloch-Guckerei des Älteren mittels einer Digitalkamera in das Badezimmer, in dem zwei Freundinnen aus wohl nicht ganz so nobler Gastfreundschaft öfter duschen durften.