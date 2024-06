Skuriller Prozess gegen Remscheider Mit Falschgeld aus dem Internet aufgeflogen

Und dann sei es seine Freundin gewesen, die sich an den Scheinen vergriffen habe. Die habe er geliebt, niemals hätte er sie mit den Scheinen zum Real und in den Imbiss geschickt. Die rote Geldbörse, die Polizisten in seinem Schlafzimmer gefunden hatten, gehöre ihm auch nicht. Und überhaupt: Auf den Scheinen sei aufgedruckt gewesen: „It´s not legal“. Wer kommt schon auf die blöde Idee, mit so was einkaufen zu gehen? Er jedenfalls nicht! Und wo ist der Rap-Song, den er geschrieben haben will? Auch auf diese Frage der Richterin hatte der Angeklagte eine Antwort: Ja, irgendwo gebe es da was. Aber die drei Handys, auf denen man danach suchen könne, würden bei der Polizei liegen. Während der Angeklagte der Richterin seiner Sicht der Dinge darlegte, rückte in Remscheid die Polizei aus, um die Ex-Freundin „aufzutreiben“, die damals mit dem Falschgeld bezahlt hatte. Weil sie gerade in Wien urlaubt, gibts nun zwei weitere Verhandlungstage, bis im Juli das Urteil verkündet werden soll.