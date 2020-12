Remscheider vor Gericht : Widersprüche säen Zweifel

Remscheid/Wuppertal Im Fall des heute 45-jährigen Remscheiders, der in Burgdorf seine damals 15-jährige Tochter vergewaltigt haben soll, sagte am Dienstag der letzte Zeuge vor dem Landgericht Wuppertal aus.

Es lag am Gutachter, der zu diesem Zeitpunkt verhindert war, dass die Aussagen nun keine Geheimnisse mehr sind, denn er musste im Schnelldurchgang öffentlich informiert werden. Danach soll die Schwester des Opfers der bisherigen Darstellung der Tat widersprochen haben, sie wäre zu diesem Zeitpunkt zu Hause gewesen und hätte in der kleinen Wohnung nichts bemerkt.

Die ältere Schwester sei als Aufpasserin von der eifersüchtigen Mutter zu Partys und Festivals mitgeschickt worden und habe, so die Schwester und auch ein Freund des Angeklagten, nähere Kontakte des Angeklagten zu anderen verhindern sollen. Monatelang habe man nach der „Vergewaltigung“ friedlich zusammengelebt, auch weitere Widersprüche wurden am Dienstag öffentlich.

Die Befragung des Angeklagten, der weiterhin eindrücklich seine Unschuld beteuerte, über seine aktuellen persönlichen Lebensumstände ging weit darüber hinaus und endete in einer ausführlichen Beschreibung seines holprigen Lebenslaufs. Dabei wurde auch das Gerücht von der „militärischen Ausbildung“ und dem „Scharfschützen“ gegenstandslos – bei zwei Musterungen sei er nämlich abgelehnt worden.

In seiner Kindheit war ADHS noch unerforscht – seine Symptome in frühester Jugend wurden als psychotische Störungen in einem Krankenhaus behandelt. Überforderung durch harte Maßregeln von hochreligiösen Eltern ließen eine kindliche Entwicklung nicht zu.