Remscheider Täter vor Gericht „Hätte ich kein Bargeld dabeigehabt, wäre ich jetzt tot“

Was all das mit Tarek A. gemacht hat, sieht man, wenn man ihn jenseits des Gerichtssaals beobachtet: Er kann nicht durch die Sicherheitsschleuse gehen, in engen Räumen bekommt er Panik. Er will anfangs nicht in den Gerichtssaal und keinesfalls dort den Angeklagten begegnen. Damit er es dennoch tut, setzt sich ein Wachtmeister dazwischen. Die Staatsanwältin lässt er wissen: „Seit dem Überfall bin ich nicht mehr normal“. Er habe geglaubt, in Deutschland sei er sicher. Seit dem Überfall mache er eine Therapie.