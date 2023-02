Remscheider von Amtsgericht verurteilt 1200 Euro Strafe wegen Volksverhetzung

Der Angeklagte hält gerne Vorträge. Schon vor der Verhandlung, mit dem Staatsanwalt als Zuhörer. Später im Saal, als er sich dort selbst verteidigt und am Ende nochmal zum letzten Wort ausholt. Und auch draußen auf dem Gerichtsflur, als er in Erwartung des Urteils zum Besten gibt, was er von der Justiz hält. Dass die sich mit ihm beschäftigt, hat er einem ebensolchen Vortrag zu verdanken. Öffentlich gehalten an einer Bushaltestelle an der Hastener Straße, von wo aus er eigentlich in einen Bus hatte steigen wollen. Die Wartezeit hatte er dann aber dazu genutzt, um – wie er selbst sagt – die deutsche Bevölkerung zu warnen. Zwei Jahre später nun die Verurteilung wegen Volksverhetzung: Das Gericht verhängte 1200 Euro Geldstrafe.