Remscheider pilgert auf dem Fahrrad „Das ist es, wofür ich auf Reisen gehe“

Er sei zwar ein sportlicher Mensch, alleine schon beruflich, sagt er im Telefongespräch, das ihn irgendwo in Portugal, „auf halben Weg zwischen Porto und Lissabon“ erreicht. „Dennoch hat es ein paar Tage, ungefähr zwei Wochen, gedauert, bis ich in meinen neuen Rhythmus gekommen bin“, sagt Schmitz nachdenklich. Der neue Rhythmus seines Lebensabschnitts sei an sich nicht besonders komplex. „Fahren, Pause, Fahren, Pause . . . – das so ungefähr drei- bis viermal am Tag, ehe es daran geht, eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Entweder im Freien im Zelt oder in einer Herberge“, sagt er. Und doch, es sei ihm zumindest am Anfang seiner Reise durchaus schwergefallen, den Abstand vom Zuhause in Remscheid wahrzunehmen. „Aber nach 14 Tagen ging das“, sagt Schmitz lachend.