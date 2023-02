Streik in Remscheid Stadtwerke-Busse fahren zwei Tage lang nicht

Das teilen die Stadtwerke mit. Der Fahrbetrieb werde erst am Samstag gegen vier Uhr am Morgen wieder aufgenommen, heißt es einer Pressemitteilung. Als Folge des Streiks bleibt auch das MobilCenter im Allee-Center an diesen beiden Tagen geschlossen. Auch in den Nachbarstädten Solingen und Wuppertal wird der Öffentliche Personennahverkehr bestreikt. Die Wuppertaler Schwebebahn steht still.