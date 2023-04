Remscheider CDU-Fraktion Remscheid hatte zu einem Rundgang eingeladen Honsberg sagt dem Müll den Kampf an

Monika Kurch kann nur den Kopf schütteln. „Ein absoluter Schandfleck ist das hier“, ärgert sich die Honsbergerin, während ihr Blick über den Platz vor dem Sportplatz gleitet: Zahlreiche volle Container für Altglas, Altpapier und Kleidung reihen sich aneinander, der Schuttboden gleicht einer Kraterlandschaft. In den großen Pfützen schwimmt Müll – Kleidung, Folien, Zigarettenkippen. „Seit fünf Jahren lebe ich in Honsberg, das ist mein Zuhause und ich lebe wirklich gerne hier. Aber so was, das geht gar nicht, da kann man sich nur schämen“, fasst die Anwohnerin ihre Eindrücke zusammen und dreht sich angewidert weg.