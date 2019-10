Remscheider Stadtsparkasse : Rat hat kein Mitspracherecht

Hinweisschild am Fenster der seit Ende September geschlossenen SB-Filiale am Hasenberger Weg. Foto: Röser, Henning

Remscheid Die Wählergemeinschaft in Remscheid (W.i.R.) ist in der jüngsten Ratssitzung mit ihrem Anliegen gescheitert, dass strategische Entscheidungen der Sparkasse zunächst im Rat diskutiert werden müssen, bevor sie im Verwaltungsrat abschließend entschieden werden.

Auslöser für die W.i.R. war unter anderem „der schwere Einschnitt in das Filialnetz und damit in die physische Erreichbarkeit der Stadtsparkasse“, so die Begründung.