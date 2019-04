Stadtrat: : Rat bestätigt DOC-Beschluss in Rekordzeit

Remscheid Linken-Chef Fritz Beinersdorf attestiert Oberbürgermeister Mast-Weisz „Scheinheiligkeit“.

Grund des Beschlusses ist ein neues Verträglichkeitsgutachten, das die Auswirkungen des in Lennep geplanten DOCs auf das Umland unter neuen Prämissen untersucht hat. Die Stadt hatte es in Auftrag gegeben, weil die Stadt Wuppertal als Kläger Mängel im ersten Gutachten erkennt. Remscheid will sich absichern für das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Das Gutachten bescheinigt dem Millionen-Projekt wieder die städtebauliche Verträglichkeit. In der vergangenen Woche hatte der Gutachter im Rathaus der Politik Rede und Antwort gestanden.

Für das neuerliche Gutachten seien die Zahlen zur Besetzung der Fahrzeuge der DOC-Besucher „zurechtgebogen“ worden, um das Wunschergebnis des Auftraggebers zu erreichen, sagte Fritz Beinersdorf, Fraktionschef der Linken, in einer Rede. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) warf er „Scheinheiligkeit“ vor. Dieser habe erst kürzlich in einer Rede vor den 800 teilnehmenden Schülern der Fridays for Future-Demo in Remscheid Bezug genommen auf die Leitidee des Club of Rome, der die begrenzte Belastbarkeit der Okösysteme betone. Das passe in keinster Weise zu den Plänen für ein DOC, dessen Besucher mit ihren Autos große Mengen Abgase und Feinstäube nach Lennep bringen würden.