Remscheider Sportlerwahl : Erfolge auf höchstem Niveau

Remscheid In der dritten von vier Kategorien stellen sich die „Sportlerinnen des Jahres“ vor – von Deutscher Meisterin bis Weltmeisterin.

Wer in Remscheid „Sportlerin des Jahres“ werden will, musste angesichts der Leistungen und Erfolge der Konkurrenz für einen Nominierung mindestens eine Deutsche Vize-Meisterschaft vorweisen können.

Eine Sonderstellung im Frauen-Quartett nimmt Ulrike Kirchhoff ein. Im besten Fall könnte die Hockeyspielerin des Reinshagener TB für ihren Titel bei der Hallen-Weltmeisterschaft der Altersklasse Ü45 sowohl in ihrer Wohnort Solingen als auch in ihrem Vereinsort Remscheid als „Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet werden. In beiden Städten ist sie nominiert.