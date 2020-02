Remscheider Sportlerwahl : Das Jahr der Aufsteiger

Foto: Moll, Jürgen (jumo) 21 Bilder Remscheider Sportlerwahl 2019 – die Nominierten.

Remscheid In der vierten und letzten Kategorie stellen sich die „Mannschaften des Jahres“ vor. Zwei Teams verpassten den ganz großen Coup.

Die Konkurrenz in der 2. Bundesliga hat jetzt schon gehörigen Respekt vor dem Neuling. Nach sechs Aufstiegen in sieben Jahren werden sich die Judoka des Remscheider TV schließlich nicht damit begnügen, nur um den Klassenerhalt zu kämpfen. Das große Ziel der inzwischen höchst professionell aufgestellten Abteilung ist der letzte Schritt des geplanten Durchmarschs: die Erste Liga.

Neben den RTV-Judoka befinden sich bei der Remscheider Sportlerwahl in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ zwei weitere Aufsteiger unter den Nominierten. Die Anläufe zum großen Coup waren allerdings etwas länger als bei den Kampfsportlern. Das Hockeyteam des Reinshagener TB etwa musste sich mehrere Jahre gedulden, bis es in der Hallensaison endlich mehr Punkte als die Konkurrenz in der 2. Verbandsliga verbuchte und den Aufstieg feiern konnte.

Info Die weiteren Nominierten Jugendsportler des Jahres Alessandro Gambuzza (Rollerskating / Hilda-Heinemann-Schule) Amelie Klug (Leichtathletik /

Schalke 04) Anna Krzyzaniak (Schwimmen /

SG Remscheid) Larus Thiel (Schwimmen /

SG Remscheid) Lennard Wagemann (Fußball /

Fortuna Düsseldorf) Sportler des Jahres Tobias Geske (Beachhandball /

HG Remscheid) Mathias Huning (Tennis /

SC Rot-Weiß Remscheid) Robin Januszek (Schießen / Schützenverein Remscheid) Volker Schatz (Paratriathlon /

TriVForce Vital) Andreas Zimmermann (Badminton / Remscheider TV) Sportlerin des Jahres Iris Jantzen (Bogenschießen / Remscheider TV) ­Maike Killadt (Sportkegeln / ­Remscheider SV) Ulrike Kirchhoff (Hockey /

Reinshagener TB) Carolin Reinert (Rollhockey / IGR Remscheid)

Eine Liga höher ergeht es dem RTB im Übrigen ähnlich wie der HG Remscheid: Sie haben hart darum zu kämpfen, nicht gleich wieder abzusteigen. Die Handballer vom Neuenkamp liefern sich aktuell in der Regionalliga ein ähnlich spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um den Klassenerhalt wie vorige Saison im Titelrennen der Oberliga. Am Ende betrug der Vorsprung vor der Unitas Haan einen Punkt, der die Mannschaft des damaligen Trainers Lukas Steinhoff in einen Freudentaumel versetzte.

Auf diesen musste die IGR Remscheid verzichten, auch wenn die letztjährige Rollhockey-Spielzeit ziemlich erfolgreich verlief. Wie das Frauen-Team schafften es die Männer sowohl in der Bundesliga als auch im nationalen Pokal ins Finale – am Ende holten die Mannschaften keinen Titel, erlebten aber dennoch eine denkwürdige Saison. Die Nominierung als „Mannschaft des Jahres“ war der IGR sicher.

Auch die Tischtennis-Mädchen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums standen vor dem ganz großen Coup. Nur knapp verpasste das EMA-Team als Vize-Landesmeister die Qualifikation für das Bundesfinale beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

Neben den fünf Mannschaften empfehlen sich 14 Einzelathleten in drei weiteren Kategorien Sportler, Sportlerin und Jugendsportler des Jahres, um am Sonntag, 8. März, bei der von der Bergischen Morgenpost präsentierten „Matinee des Sports“ als Sieger der Publikumswahl hervorzugehen. Noch bis zum 28. Februar kann abgestimmt werden. Der Wahlcoupon sowie Informationen über alle 19 Nominierten und den Kartenvorverkauf sind online abrufbar. Stimmzettel liegen unter anderem auch im Allee-Center sowie in den Rathäusern Remscheid (Zimmer 28) und Lüttringhausen (Zimmer 23) aus.

An letzteren beiden Stellen können zudem Eintrittskarten für die „Matinee des Sports“ zu einem Preis von 15 Euro (Erwachsene) und 12 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre) erworben werden. Bestellungen werden auch telefonisch angenommen unter ☏ 0 21 91 / 16-2902 oder -3116. Im Ticketpreis ist das Buffet im Anschluss der Veranstaltung inklusive.

Die Ehrungen sind eingebettet in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – unter anderem mit Jannik Föste („The Voice of Germany“), „Back To Extraordinary“, Studio B und Tanzen inklusiv.