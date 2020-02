Remscheider Sportlerwahl 2019 : Zwei Dauergäste – drei Debütanten

Remscheid In der ersten von vier Kategorien stellen sich die „Jugendsportler des Jahres“ vor – mit unterschiedlichsten Leistungen und Erfolgen.

Ob es von Vorteil ist, bei der Remscheider Sportlerwahl schon mehrfach zu den Nominierten gehört zu haben, wird sich nach Auszählung aller Stimmen zeigen. Leichtathletin Amelie Klug und Schwimmerin Anna Krzyzaniak jedenfalls glänzen beständig mit guten Leistungen, die sie auch 2019 wieder in die nationale Spitze ihrer jeweiligen Altersklasse geführt hat.

Amelie Klugs größter Erfolg war der Vize-Titel bei der Deutschen U18-Meisterschaft in Ulm über 1500 Meter. Anna Krzyzaniak war die Schnellste bei den nationalen Titelkämpfen für Menschen mit Behinderung über 100 Meter-Rücken ihres Jahrgangs und holte zudem vier Medaillen bei den European Para Youth Games in Finnland.

Krzyzaniaks Vereinskollege Larus Thiel deutet mit seinen NRW-Rekordzeiten über 50 Meter- und 1500 Meter-Freistil an, dass er ebenfalls über das Potenzial und Talent eines Spitzenschwimmers verfügt. Neben dem jüngsten Kandidaten unter allen Nominierten der Sportlerwahl sind auch Alessandro Gambuzza und Lennard Wagemann erstmals dabei. Letzterer träumt kurzfristig vom Länderspiel-Debüt und mittelfristig von einer Karriere als Fußballprofi – aktuell gehört er als jahrgangsjüngerer Kicker zum Kader von Fortuna Düsseldorf in der U17-Bundesliga. Gambuzzas Leidenschaft hingegen ist das Rollerskating, das ihn voriges Jahr zu den Special Olympics nach Abu Dhabi führte.

Bis zum 28. Februar kann abgestimmt werden, wer am 8. März bei der „Matinee des Sports“ im Teo Otto Theater in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Jugendsportler und Mannschaft des Jahres ausgezeichnet werden soll. Stimmzettel liegen unter anderem aus im Allee-Center sowie in den Rathäusern Remscheid und Lüttringhausen. Dort sind auch Wahlurnen aufgestellt. Der Wahlcoupon sowie Informationen über alle 19 Nominierten und den Kartenvorverkauf sind auch online abrufbar.