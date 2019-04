Interview mit Sparkassen-Chef Frank Dehnke : Der Wohlstand in der Stadt nimmt ab

Frank Dehnke ist für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse gewählt worden. Es ist seine dritte Amtszeit. Foto: Meuter, Peter (pm)

Remscheid Sparkassenvorstand geht davon aus, dass in zehn Jahren Kredite kaum noch von Menschen vergeben werden.

Herrn Dehnke, seit zehn Jahren stehen Sie an der Spitze der Sparkasse. Was war für Sie die größte Herausforderung in dieser Zeit?

Frank Dehnke Die größte Herausforderung war für mich sicherlich mit der Bankenkrise verbunden. Was danach passiert ist, wie das Abschmelzen von Zinsüberschüssen oder die Regulierungen, hat das komplette Bankwesen auf den Kopf gestellt. Für uns verändert sich die Welt seitdem immer schneller und dramatischer. Wir müssen uns quasi neu erfinden. Das ist für einen Vorstand neu und zugleich spannend. Das war eine Zäsur.

Info Für weitere fünf Jahre gewählt Dritte Amtszeit Frank Dehnke tritt seine dritte Amtszeit an. Sie dauert fünf Jahre Der 49-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Hückeswagen. Seine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach. Als Sparkassenvorstand bestimmt er mit die Höhe der Spenden: 600.000 Euro gab es voriges Jahr für 280 Projekte.

Können Sie denn sagen, dass der Bankensektor so viel aus der Krise gelernt hat, dass so etwas nicht wieder passiert?

Dehnke Ich kann nicht sagen, dass Ähnliches nicht wieder kommt. Die Stereotype halten sich unverändert. Es gibt die Volksbanken und Sparkassen, die aus meiner Sicht ein grundsolides Geschäft betreiben. Aber auch da gibt es Ausreißer. Es gibt aber das klassische Investmentbanking, das vom Geschäftsmodell her anfälliger fürs Risiko ist. Inwieweit die umfangreichen Regulierungsmaßnahmen nun tatsächlich die Risiken minimieren, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich befürchte aber, dass das nur bedingt so ist.

Ist denn während ihrer Amtszeit mal ein Kredit so richtig in den Sand gesetzt worden, wo es im Vorstand mal eine Sondersitzung gab?

Dehnke So etwas ist nicht passiert. Jede Bank ist verpflichtet, eine Kreditrisikostrategie zu haben. Da muss niedergelegt werden, wie groß Kredite sein dürfen, wie hoch der Blankoanteil ist, um sicherzustellen, dass ein einzelner Kreditausfall nicht zum Kollaps der Bank führt. Natürlich gab es bei uns auch Kreditausfälle. Aber keiner hat uns in Schwierigkeiten gebracht.

Seit Jahren ist die Sparkasse auf Wachstumskurs, trotz niedriger Zinsen. Womit verdienen sie das meiste Geld?

Dehnke Das meiste Geld verdienen wir nach wie vor im Kreditgeschäft. Wenn die Zinsen niedrig sind, heißt es für uns nicht, dass die Margen niedrig sind. Auch für uns ist es billig, am Kapitalmarkt, nicht nur bei der Landesbank, Geld zu leihen. So können wir bei großen Unternehmenskrediten wie auch bei den Baufinanzierungen positive Margen erzielen. Die Kundinnen und Kunden sind bei uns auch bereit, für die Beratung etwas höhere Zinsen zu zahlen. Wir wissen, es gibt kein Kreditgeschäft, wo wir die Günstigsten sind. Unsere Berater haben Tipps und Tricks, die kann das Internet heute nicht bieten.

Verleitet das billige Geld nicht viele Menschen vorschnell zu investieren, ohne zu bedenken, dass die Zinsen auch wieder steigen werden?

Dehnke Doch. Dem kann man aber als guter Berater einen Riegel vorschieben. Wir haben mit den niedrigen Zinsen die Eigenkapitalanforderungen erhöht. Wir sagen, bei uns kann niemand einen Kredit bekommen, ohne 20 Prozent Eigenkapital mit einzubringen.

Da ist man gnadenlos?

Dehnke Gnadenlos nicht. Wenn zum Beispiel bei einem Ehepaar beide Beamte sind, dann ist das Risiko der Arbeitslosigkeit faktisch gleich null. Da kann man etwas nach unten korrigieren. Aber es gibt keinen Kredit mit nur ein oder zwei Prozent Eigenkapital. Auch wer mit einem guten Gehalt erst ein bis zwei Jahre im Job ist, bei dem fragen wir uns, ob diese 20 Prozent ausreichen oder man nicht etwas höher gehen muss. Arbeitslosigkeit und Scheidung sind immer noch die häufigsten Gründe, warum sich Einkommen dramatisch verändern können.

Im Gespräch mit dem Kreditkunden entscheidet letztendlich das Programm. Wie wichtig ist dann noch der persönliche Eindruck des Beraters vom Kunden?

Dehnke Ein Konsumentenkredit läuft heute vollautomatisiert über das Ampelsystem. Dahinter liegen so viele Vergleichskredite, so dass wir ein ziemlich treffgenaues Urteil über das haben, was die Leistungsfähigkeit des Kunden angeht. Wenn man auf das Firmenkundengeschäft schaut, wäre das ein völlig fataler Weg. Da gelten ganz andere Parameter. Was ist das für ein Unternehmer? Welche Erfahrungen hat er? Hat er die Firma bisher erfolgreich geleitet? Ist das sein erster Geschäftsführungsjob? Diese Dinge kann kein System treffsicher genug verwerten. Da sind die persönlichen Dinge mindestens genauso wichtig wie die materiellen Zahlen.

Stimmt es, dass Rentner es schwerer haben, einen Kredit zu bekommen?

Dehnke Teils, teils. Aus meiner Sicht ist die Rente eines der sichersten Einkommen, die man hat. Der Staat hat sie versprochen. Bis zum Tod wird sie gezahlt. In der Regel ist sie niedriger als das Einkommen, das man vorher hatte, wenn es keine private Altersvorsorge gibt. Die Frage ist, wann ist der Kredit abbezahlt, und was passiert, wenn der Rentner vorher stirbt? Da kommen dann die Erben mit ins Spiel, um abzuklären, was zum Beispiel mit der Immobilie im Falle eines Falles passiert.

Welchen Eindruck haben Sie von der Remscheider Wirtschaft?

Dehnke Es wird sehr intelligent investiert. Dabei spielen die niedrigen Zinsen eine wichtige Rolle.

Ist damit die Wirtschaft gut aufgestellt für die nächsten fünf Jahre?

Dehnke Nein. Die Unternehmen, die wir hier haben, sind gesund. Aber es gibt ein gravierendes Thema in der Stadt: den Mangel an Gewerbeflächen. Ich sehe in Hückeswagen, wie Gewerbeflächenpolitik erfolgreich betrieben wird. Ich sehe mit einem weinenden Auge, dass sich dort Remscheider Unternehmen ansiedeln, weil sie hier keine Flächen angeboten bekommen können. Das tut einem Wirtschaftsstandort nicht gut. Das verändert das Bild als Wirtschaftsstandort, und zwar nicht zum Guten.

Sehen Sie Gefahren für die Zukunft, wenn dort keine Wende kommt, und Gebiete wie die Blume, Erdbeerfelder und Gleisdreieck entwickelt werden?

Dehnke Ganz genau. Als Sparkassen-Chef werfe ich alle Drei in einen Topf. Ich kann die Anwohner verstehen. Aber als Sparkasse bin ich darauf angewiesen, dass es unseren Firmenkunden gut geht. Die Stadt muss das zur Verfügung stellen, was sie brauchen. Die drei genannten Flächen sind hervorragend geeignet.

Mehr als jeder zweite Remscheider hat bei Ihnen ein Konto. Ist die Bürgerschaft eher wohlhabend oder ärmlich?

Dehnke Der Wohlstand scheint abzunehmen. Wir haben nicht den Eindruck, dass bei uns übermäßig viele Konten schlecht geführt sind. Wir bemühen für unsere Marktstudien zum Beispiel Kaufkraftanalysen. Bei denen kann man eine deutliche Veränderung über die Jahre sehen. Vor zehn Jahren, als ich anfing, konnte man sagen, Remscheid hat eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Das ist heute nicht mehr so. Dieser Trend ist gegenläufig.

Liegt das an der geringeren Zahl an Arbeitsplätzen oder an schlecht bezahlten Jobs?

Dehnke So eindimensional kann man es nicht sehen. Da kommen viele Mosaiksteinchen zusammen. Dazu zählt auch die Sockelarbeitslosigkeit, die im Vergleich zu anderen Gebieten in Nordrhein-Westfalen bei uns schon ziemlich hoch ist.

Ist die junge Generation fahrlässiger beim Umgang mit Geld, weil alles schnell mit Karte bezahlt werden kann? Gibt es eine Mentalitätsänderung?

Dehnke Eine Mentalitätsänderung stelle ich nicht fest. Was ich aber feststelle ist eine bestimmte Unwissenheit. Wir haben den Eindruck, wenn ich auf die Aktivitäten in Remscheider Schulen schaue oder auf die Auszubildenden, die sich bei uns bewerben, dass wenig wirtschaftliches Basiswissen vorhanden ist. Viele wissen gar nicht, wie ein Dispokredit funktioniert. Welche Chancen und Risiken sind denn mit einer Kredit- oder EC-Karte verbunden? In der Schule ist das kein Thema. Da lauert die Gefahr, dass man etwas aus Unwissenheit tut. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die junge Generation aus Hasardeuren besteht. Es sind schon recht vorsichtige Menschen. Da hat sich die Generation nicht geändert.

Was sind die größten Aufgaben für Sie als Vorstand in den nächsten fünf Jahren?

Dehnke Wir sind schon lange auf dem Weg der digitalen Transformation. Wir haben uns den Begriff zu eigen gemacht, weil es für uns etwas anderes ist als Digitalisierung. Lange Zeit haben wir gesagt, Digitalisierung hat etwas mit den Apps zu tun. Ich glaube, dass es das nur sehr dünn beschreibt. Die neue Generation, die selbstverständlich damit umgeht, hat andere Erwartungen an eine Bank. Ich glaube, wir haben noch nicht erfasst, was das bedeutet. Wir haben für meine dritte Amtszeit eine neue Abteilung geschaffen. Die heißt: digitales Geschäftsmodell. Dort beschäftigen wir Menschen, die sich nur mit diesem Thema befassen. Wir wollen verstehen, womit sich die jungen Leute beschäftigen. Wir haben auch ein Projekt laufen, das heißt „Sparkasse 2028“. Wir formulieren dazu Thesen.

Können sie eine These nennen?