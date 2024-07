Etliche neue Attraktionen Remscheider Sommerkirmes erstmals wieder auf ganzem Schützenplatz

Wohin man schaut, überall blinkt und funkelt es: Neue haben sich unter die altbewährten Fahrgeschäfte gemischt, „Superhopser“ und „Hip Hop Dance“ zieren den Weg zum beliebten Breakdancer. Wasserattraktionen wie Piraten-Scooter und Piratenbälle sorgen auch an warmen Kirmestagen für wohltuende Abkühlung. Den jüngsten Jahrmarktbesuchern steht in diesem Jahr ebenfalls eine große Auswahl an Fahrspaß zur Auswahl: Kinderautoscooter, Karusselle in verschiedenen Ausführungen, Entenangeln und auch ein kleiner fliegender Teppich als Hochfahrgeschäft stehen bereit.