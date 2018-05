Remscheid : Remscheider Sommer: "Get the cat" lassen Katze aus dem Sack

"Get the cat" aus Monheim waren der hörenswerte Opener für den Remscheider Sommer im Stadtpark. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Mit bester handgefertigter Blues-Musik startete am Pfingstsonntag der Remscheider Sommer auf der Bühne der Konzertmuschel im Stadtpark. Der Monheimer Band "Get the cat" gelang dabei ein toller Auftakt in eine kulturell vielseitige Jahreszeit mit vielversprechenden Veranstaltungen in einer traumhaften Naturkulisse unter freiem Himmel.

Das sommerliche Wetter am Sonntagnachmittag führte viele Spaziergänger und Wanderer zur Remscheider Konzertmuschel, wo ab 16 Uhr die vierköpfige Formation einen feinen Hörgenuss ablieferte. Kernige Bluesmusik gespickt mit eleganten Jazzklängen und einen Hauch Soul verwandelten das kurzweilige Konzert in einen wohligen Urlaubsausflug. Die Sonne strahlte freudig auf die Besucher nieder, die es sich auf den Bänken vor der Bühne gemütlich gemacht hatten. Ein leicht kühlender bergischer Wind wiegte die Blätter der hochgewachsenen und schattenspendenden Bäume, wesentlicher Teil der traumhaften Naturkulisse, und sorgte für wohltuende Abkühlung. Währenddessen verwöhnte das Quartett die Ohren der Anwesenden mit bester Musik aus ihrer eigenen Feder.

"BluesSoul" nennt die Combo selbst ihre Musik. Eine wohlklingende Mischung, die in Remscheid gut ankam. Sängerin Melanie Bartschs Stimme fügte sich wohltuend mit den aufheulenden Gitarrenriffs von Jens Filser, während Bernd Oppel (Schlagzeug) den Rhythmus hielt und Till Brandt mit seinem Bass für diese mitreißende Tiefe sorgte, welche die Blues- und Soulmusik in den Körper eindringen lässt. Einige Zaungäste, die links und rechts der Bänke unter den Bäumen Schatten suchten und das Konzert mitverfolgten, hielt es nicht still. Sie bewegten sich gelassen zur Musik. Die sitzende Fraktion wippte verträumt mit den Füßen oder Köpfen mit.



Gewohnt bergisch hatte es Bartsch ein wenig schwer, die Anwesenden zum Klatschen zu animieren. Die Versuche rissen immer wieder ab, was allerdings kein Ausdruck der Langeweile oder der Abneigung war. Der Remscheider ist nun mal ein introvertierter Genießer, das sollten auch die Gastmusiker aus dem Rheinland erfahren.

Nichtsdestotrotz legte "Get the cat" einen wunderbaren Start in einen vielversprechenden Remscheider Sommer hin. Ab jetzt und einschließlich bis September gibt es nahezu jedes Wochenende Programm an der Remscheider Konzertmuschel. Übernächste Woche übernimmt das kulinarische "Park Food Festival" die Bühne, gefolgt von "Housepark" und "Rock im Stadtpark." Im August ist sonntags um 16 Uhr wieder Kindertheater angesagt.

(RP)