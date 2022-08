Prozess in Wuppertal : Remscheider sollen in Drogenhandel verstrickt sein

Remscheid/Wuppertal Die vier bereits zu Haftstrafen verurteilten Haupttäter der international agierenden Gruppe stammen aus Wuppertal. Vier weitere Verhandlungstage wurden festgesetzt.

Im Juni 2018 klickten die Handschellen. Die Beamten der Ermittlungskommission „Rose“ vollstreckten mit 200 Einsatzkräften mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an Orten in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden. Insgesamt waren 18 Objekte durchsucht worden, unter anderem auch in Remscheid.