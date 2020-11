42-Jähriger vor Gericht : Remscheider soll Stieftochter vergewaltigt haben

Der Prozess könnte von einem Sicherungs- auf ein Strafverfahren umgestellt werden. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Remscheid/Wuppertal Angeklagt ist ein 42-jähriger Remscheider, der einige Jahre mit einer Frau in Burgdorf verheiratet war. Dort bestand mit einer der Stieftöchter, heute 19, von klein auf eine äußerst enge Freundschaft, die – so man der Anklage folgt – nicht nur das Ehe-Aus vor zehn Jahren überdauert hatte, sondern auch in der Folge gepflegt wurde.

Im März vor zwei Jahren soll sich das bis dahin halbwegs Platonische bei einer Familienfeier in Burgdorf deutlich intensiviert haben. Der Anklage zufolge habe sich am Morgen danach unter einer Bettdecke etwas entwickelt, das mit dem Begriff „Familienverhältnis“ nur ungenau beschrieben werden kann.

Gemeinsames Kuscheln habe erst zum Abstreifen störender Kleidungsstücke geführt, dann zu intimeren Kontakten, schließlich sei die Sache entgleist und habe, so die Anklage, weil sich das Mädchen gewehrt und keinesfalls zugestimmt habe, im Vorwurf einer Vergewaltigung geendet. Nun tritt das Opfer beim Prozess als Nebenklägerin auf.

Der Angeklagte selbst erklärte sich auf Befragen des Gerichts als schuldlos. Dass die Sache nicht so einseitig abgelaufen sei, wie es die Anklage darstellt, davon will seine Verteidigerin das Gericht überzeugen.

Durch eine Vernehmung der Schwestern des Opfers soll das äußerst enge Verhältnis beleuchtet werden. So soll sich die damals 17-Jährige dem Angeklagten überdeutlich „angedrängt“ haben. Da es sich um Heranwachsende handelt, wird die Vernehmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Auf der Basis eines von der Anklage vorab präsentierten Gutachtens geht sie wegen nicht vorhandener oder stark eingeschränkter Steuerungsfähigkeit von einer fehlenden Schuldfähigkeit aus. Das ist kein wirklicher Vorteil für den Angeklagten – das eingeleitete Sicherungsverfahren könnte mit einer Einlieferung in die geschlossene Psychiatrie enden.