Remscheider muss sich vor Landgericht verantworten : 36-Jähriger soll Seniorin mit Messer getötet haben

Remscheid/Wuppertal „Wäre es nicht um ein Tötungsdelikt gegangen, hätte es auch ein ganz normales Gespräch gewesen sein können.“ So beschrieb der als Zeuge geladene Kriminalkommissar die erste Vernehmung des 36-jährigen Remscheiders, der die Stiefgroßmutter seiner langjährigen Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben soll.

So jedenfalls schilderte es der erfahrene Polizist, der in 15 Jahren Ermittlungstätigkeit noch bei keinem Täter einen solchen Kontrast zwischen persönlicher Beherrschung einerseits und der brutalen Tötung andererseits erlebt haben will. Geradezu schmerzlich genau sei die emotionslose und sachliche Tatbeschreibung in der Vernehmung gewesen: Es habe keine Beschönigungen, keine Selbstverteidigung und keine Rechtfertigungen gegeben. Der Angeklagte habe gewollt, dass es vorbei sei und die Tötungsabsicht zugegeben mit den Worten: „Ich wollte, dass sie aufhört zu schreien.“

Hilfe habe er dann im Tannenhof gesucht, mehrfach habe er sich dort selbst in die Psychiatrie eingewiesen. Am Morgen der Tat soll er sich bei der Psychologin abgemeldet haben - angeblich um einen Termin bei Gericht und einen Vorstellungstermin bei einem möglichen Arbeitgeber wahrzunehmen. Tatsächlich aber habe er die alte Dame besucht und sie um Geld gebeten, was in der Katastrophe geendet habe. Als er am Nachmittag wieder in die Therapie zurückkehrt sei, habe sie trotz langjähriger Erfahrung keinen Unterschied in seinem Verhalten bemerken können.