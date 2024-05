Mordkommission in Remscheid 43-Jähriger soll Mann niedergeschlagen haben

Gegen 21.20 Uhr kam es an der Lockfinker Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In der Folge entfernte sich der spätere Beschuldigte (43), kehrte kurze Zeit später zurück, schlug unvermittelt auf einen 47-Jährigen ein. Als ein 45-Jähriger versuchte, den Täter davon abzuhalten schlug der 43-Jährige auch auf diesen Mann ein, der dadurch schwere Verletzungen erlitt. Der Verdächtige entfernte sich anschließend vom Tatort in Richtung Hans-Böckler-Straße.