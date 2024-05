Missbrauch von Kind in Remscheid Angeklagter pocht auf Einvernehmlichkeit

Er müsse sich um seine pflegebedürftige Mutter kümmern und als dann auch noch der an Krebs erkrankte Vater gestorben sei, sei er in eine seelische Krise geraten: „Meine Welt ist zusammengebrochen, ich habe einfach aufgegeben“. Nach der Beerdigung habe er sich komplett zurückgezogen, in dieser Zeit habe „alles angefangen“. Seine Nichte habe ihn damals öfters in seiner Wohnung besucht, das Mädchen habe Streit mit seiner Mutter gehabt, er habe die 13-Jährige „getröstet.“ Sie habe zu ihm gesagt, das sie „Gefühle für ihn habe“ und das er ihr „erster Mann“ sein solle. Auf ihre Annäherungsversuche habe er sich anfangs nicht eingelassen, und dann sei es eben „passiert“. „Das Mädchen hat Ihnen gesagt ‚du bist mein erster Mann‘ und Sie haben gesagt: ‚Super, das machen wir jetzt?‘“, will die Vorsitzende Richterin kopfschüttelnd vom Angeklagten wissen.