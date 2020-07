Remscheider Seniorenbüro zieht in neue Räume um : Treffpunkt gegen die Einsamkeit

Remscheider Seniorenbüro zieht in neue Räume um

Remscheid Das Seniorenbüro hat sich nach drei Jahren Probelauf als feste Anlaufstelle etabliert. Im August bekommt es neue Räume, die endlich barrierefrei sind.

Fünf Euro für die Kaffee-Kasse. Mit dieser Geste wollen sich manche Kunden im Seniorenbüro am Markt 13 für den guten Service oder den geselligen Nachmittag bedanken. Umso erstaunter sind sie, dass ihr Fünf-Euro-Schein abgelehnt wird. „Wir dürfen das Geld nicht annehmen, wir sind ein städtisches Amt“, erklärt Ralf Krüger, Seniorenbeauftragter der Stadt, die reservierte Haltung. Doch das Staunen der Senioren freut ihn: „Das habe ich nicht gewusst, dass das Seniorenbüro ein Amt ist“, heißt es oft. Ein schöneres Lob können sich die Mitarbeiter des Seniorenbüros nicht vorstellen. Seit drei Jahren gibt es diese Anlaufstelle. Zunächst als Einrichtung auf Probe. Inzwischen hat der Rat der Stadt die unbefristete Fortführung des Büros beschlossen. Am 10. August zieht es um in neue Räume. Eine Türe weiter. Dort haben die Annette Mores und Ruth Thiele mehr Platz, alles ist (endlich) barrierefrei und auch mit Rollator gut zu erreichen. Zudem müssen sich die Senioren die Räume nicht mehr mit anderen Einrichtungen teilen.