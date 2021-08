Inzidenzwert klettert auf 129,3 : Remscheider Schulen melden neue Coronafälle

Remscheid An zwei Remscheider Grundschulen (Freiherr-vom-Stein in Lennep und Steinberg) sowie am Berufskolleg Technik hat es in einzelnen Klassen positive Coronafälle gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der neuen Schutzverordnung werden allerdings nicht mehr wie früher ganze Klassen in Quarantäne geschickt, sondern nur die Schüler und Lehrer, die im unmittelbaren Kontakt zu den Betroffenen gestanden haben.

Das Gesundheitsamt meldet aktuell 204 Personen mit Covid-19, 704 Verdachtsfälle befinden sich zudem in häuslicher Quarantäne. In den Krankenhäusern werden derzeit sechs Corona-Patienten behandelt, zwei davon befinden sich auf Intensivstationen. Es gibt in Remscheid bisher insgesamt 1717 PCR-bestätigt infizierte Personen mit der Alpha-, vier mit der Beta-, eine mit der Gamma- und 105 mit der Delta-Virusvariante. Insgesamt gelten 6184 Bürger als genesen, 178 Menschen sind bislang an oder mit Corona verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag in Remscheid bei 129,3.

(df)