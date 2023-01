Handgemenge nach Sachbeschädigung Remscheider schlägt nach Polizisten

Der 39-Jährige fiel nach Polizeiangaben zunächst auf, weil er Autospiegel beschädigte. Als zivile Polizisten eintrafen, sahen sie einen Mann, der sich an der Dachreling eines geparkten Mercedes festhielt und augenscheinlich gegen das Fahrzeug treten wollte. Als er die Beamten wahrnahm, ließ er von dem Pkw ab und entfernte sich. Kurz nachdem er von den Polizisten angesprochen wurde, fasste der Mann in seine Jackentasche. Der Aufforderung dies zu unterlassen, kam er zwar nach, er wiederholte die Handlung jedoch erneut. Nach einer weiteren Anweisung, nicht in die Tasche zu greifen, griff der 39-Jährige daraufhin in seine Hosentasche. Um den Zugriff auf einen möglicherweise gefährlichen Gegenstand zu verhindern, brachten die Polizisten den Mann schließlich zu Boden.