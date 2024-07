Trotz Update Sana Remscheid kritisiert Klinikatlas

Nicht nur die Krankenhausreform macht den Kliniken derzeit zu schaffen. Auch der online für jeden einsehbare Klinikatlas führt nicht überall zu freudigen Reaktionen. Bereits mehrfach stand der Atlas, mit dem Patienten die Behandlungsqualität in Krankenhäusern unkompliziert einsehen können, in der Kritik. Veraltete Daten und fehlende Übersichtlichkeit etwa kritisierten Branchenverbände und diverse Kliniken. Der Bundesgesundheitsminister räumte im Zuge dessen Fehler ein, was ein Update der Webseite zur Folge hatte.