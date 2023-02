Mehr Gewaltverbrechen in Remscheid Polizei will der Kriminalität aktiv begegnen

Ein weiteres strategisches Mittel seien verstärkte Anhalte- und Sichtkontrollen in auffälligen Bereichen – und zwar auch ohne konkrete Verdachtslagen. Dass dies rechtlich möglich ist, liegt an Paragraf 12a (strategische Fahndung), der diese Art der Kontrollen in Bereichen mit hoher Kriminalitätsbelastung über einen bestimmten Zeitraum erlaubt. „Wir haben das bereits einmal in Wuppertal und einmal in Solingen in einem Bereich der Innenstadt vier Wochen lang durchgeführt und das stellte sich tatsächlich als recht erfolgreiches Mittel dar“, so Röhrl. Zudem plane man künftig in einschlägigen Etablissements wie Shisha Bars, Wettbüros und Spielhallen regelmäßiger in größeren Einsätzen aufzuschlagen.