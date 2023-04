Remscheider Pfarrerin wird in ihr Amt eingeführt „Der Glaube ist nichts Isoliertes“

In der Auferstehungsgemeinde hat sie ihre berufliche Heimat gefunden, betreut hier sowohl die jüngsten, als auch die ältesten Gemeindemitglieder, begleitet sie bei freudigen und traurigen Ereignissen des Lebens. Sie sei herzlich aufgenommen worden, berichtet die 31-Jährige strahlend. Sie fühle sich wohl, obgleich die Herausforderungen an Kirche in der heutigen Zeit groß seien. Sie ist davon überzeugt, dass viele Menschen, auch wenn sie Schwierigkeiten mit der Institution Kirche vorbringen, nach wie vor im Glauben Halt finden. Diese Menschen erneut davon zu überzeugen, in der Gemeinschaft einen Heimathafen zu haben, daran will sie durch ein alltagsnahes Wirken arbeiten. „Wir müssen die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit abholen, ihnen zeigen, dass der Glaube nichts Isoliertes ist. Wir müssen die Form finden. Niemand möchte heutzutage von einem Pfarrer belehrt werden. Wir sind alle mündig und wollen ernst genommen werden.“