Postboten in Remscheid : „Ein Plausch muss schon drin sein“

Paketzusteller Joachim Teichmann (58) ist in Lüttringhausen und Lennep bekannt wie ein bunter Hund. Die Coronazeit hat ihm einiges abverlangt. Die Anzahl der auszuliefernden Pakete ist rasant angestiegen und teilweise auch deren Gewichte. Gerne wurden zum Beispiel schwere Fitnessgeräte online bestellt. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Joachim Teichmann ist seit über 40 Jahren bei der Post beschäftigt. Seinen Job übt er nach wie vor gerne aus – und den Kontakt zu den Menschen schätzt er auch.

Auch wenn der Postbote häufig zweimal klingelt – Joachim Teichmann tut dies in der Regel nicht, denn meistens wird ihm bereits nach dem ersten Mal die Tür geöffnet. Schließlich ist er ein gern gesehener Gast an der Tür, als Paketzusteller wird er meistens sehnlichst erwartet – im Gegensatz zu seinen Kollegen, den Briefzustellern. „Bei Briefträgern muss man halt immer mit Rechnungen oder anderer unangenehmer Post rechnen, Pakete sind in der Regel selbst bestellt und willkommen.“

Seit 42 Jahren arbeitet der engagierte Mitarbeiter bei der Post, ist stellvertretender Standortleiter und Teamleiter für Lennep und Lüttringhausen. Die Bewohner in den Stadtteilen kennen den Mann mit der kurzen Hose.

Info So werde ich Paketzusteller Voraussetzung Es gibt die Möglichkeit, eine Ausbildung zur „Fachkraft Kurier-, Express- und Postdienstleistungen“ zu absolvieren. Die Ausbildung dauert zwei Jahre, in einem dritten Jahr kann man noch den Kaufmannsabschluss anhängen. Voraussetzung ist der Hauptschulabschluss. Es gibt auch für dieses Jahr noch freie Ausbildungsplätze.

„Sobald es das Wetter irgendwie zulässt, trage ich Shorts“, erklärt Teichmann und winkt einem Autofahrer grüßend zu, während er drei Pakete aus seinem gelben Transporter lädt. Diesmal hat er Glück – große schwere Pakte sind nicht dabei. „Was glauben Sie, was die Leute im Lockdown alles bestellt haben? Mit Vorliebe Hantelbänke, Ruderbänke und solche Sachen“, informiert Teichmann und grinst süffisant, „das macht so richtig Spaß, hoch in den fünften Stock ohne Aufzug.“

Bis zu 31,4 Kilogramm werden über die Paketboten zugestellt, alles, was darüber liegt, muss vom Kunden selbst in einer Postfiliale abgeholt werden. „Die Mitarbeiter dürfen die Pakete ja nicht einfach so im Treppenhaus abstellen, sie haften bis zur Übergabe dafür“, erklärt Pressesprecherin Britta Töllner. Teichmann nickt und erinnert sich zähneknirschend an einen besonderen Fall. „Da war mal einer, der hat für seinen Neubau 30 Säcke Kieserde à 20 Kilogramm bestellt. Ja, das kann sich wohl gut vorstellen, was das für ne Schlepperei war.“

Eine ältere Dame überquert die Straße, grüßt freundlich, Teichmann grüßt freundlich zurück. „Ich kenne hier wirklich nahezu jeden und früher, als noch mehr Zeit war, da gab s dann auch mal ne Tasse Kaffe mit der alleinstehenden alten Dame. Das ist jetzt nicht mehr drin, aber der eine oder andere kurze Plausch muss einfach sein.“

An diesem Mittwoch hat Teichmann nicht allzu viel Stress, die Anzahl seiner Pakete ist überschaubar. Ganz anders sieht das natürlich vor Feiertagen wie Weihnachten und unlängst Ostern aus - rund 10.000 Aushilfen werden vor Weihnachten eingestellt, die Fahrzeuge angemietet - anders wäre der Paketfluss nicht zu stemmen.

Dazu kommen Sonderaktionen des Handels wie der Black Friday, die den Mitarbeitern der Post ziemlich viel abverlangen. „Wir werden darüber frühzeitig informieret, damit wir unser Personal in den Folgetagen ebenfalls entsprechend aufstocken können“, informiert Britta Töllner.

Besondere Erlebnisse in all den Jahren – daran kann sich Teichmann nicht wirklich erinnern. Ja gut, es habe ganz früher mal eine eindeutige Einladung einer Kundin gegeben oder er habe auch mal Hilfeschreie vernommen und darauf reagiert, aber ansonsten seien die Berufsjahre recht unspektakulär gewesen. Nur ein besonderes tierisches Erlebnis sei ihm in Erinnerung geblieben. „Ich wollte Post in einen Briefkastenschlitz werfen, der ziemlich weit unten an der Wohnungstür angebracht war. Und dann spürte ich plötzlich ziemlich fiese Schmerzen“, erinnert sich Teichmann ,„die Katze des Kunden hatte meine Hand mit den Krallen gepackt. Das war dann doch eher unangenehm.“ Gegen aggressive Katzen ist halt auch bei der Post kein Kraut gewachsen, wohl aber gegen schwierige Hunde. „Wir bieten für unserer Zusteller immer wieder Schulungen und Workshops an zum Thema Umgang mit Hunden“, erklärt Britta Töllner. Denn Bestechung durch Leckerchen, wie sie die meisten Postboten früher in ihrer Hosentasche hatten, sind mittlerweile seitens der Post als Arbeitgeber nicht mehr gern gesehen. „Angeblich soll mal ein Hund nach einem Leckerchen durch den Postboten erkrankt sein, seitdem raten wir unseren Mitarbeitern davon ab.“