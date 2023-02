Zum 100. Todestag von Wilhelm Conrad Röntgen Remscheider Nobelpreisträger haderte mit seiner Entdeckung

Wäre Wilhelm Conrad Röntgen ein bisschen ordentlicher gewesen – die nach ihm benannten Strahlen hätte er wohl nie entdeckt. Als der gebürtige Lenneper im Herbst 1895 wie so oft bis spät in die Nacht in seinem Labor an der Uni Würzburg mit Kathodenstrahlen experimentierte, begannen ein paar Brösel auf dem unaufgeräumten Tisch zu leuchten. Das Bariumplatinzyanür leuchtete auch weiter, als Röntgen die Kathodenröhre mit etlichen Materialien abschirmte: Diese Strahlen durchdrangen Materie. Die Entdeckung am 8. November 1895 machte Röntgen bekannt und revolutionierte Physik und Medizin. Vor 100 Jahren, am 10. Februar 1923, starb Röntgen.