Remscheider muss sechs Monate ins Gefängnis : Berufung wegen Zigarettendiebstahl wird verworfen

Remscheid/Wuppertal Vier Päckchen Zigaretten – das ist heute eine Investition von etwa 36 Euro, wenn sie brav an der Kasse bezahlt werden. Falls sie gestohlen werden, und der Ladendetektiv hat aufgepasst, kann dabei ein halbes Jahr Gefängnis herauskommen.

In erschwerten Fällen nämlich, wenn der Diebstahl als gewerblich angesehen wird und bereits ausreichend Vorstrafen in ähnlichen Fällen aufgelaufen sind, ist das möglich.

Genau das passierte einem 28-jährigen Remscheider, der beim Diebstahl dieser Zigaretten beim Discounter Akzenta in Wuppertal erwischt wurde. Das Amtsgericht sah eine Vorstrafenliste mit ähnlichen Fällen, die mit Geld- und Bewährungsstrafen geahndet worden waren. Auffällig darunter eine Verurteilung wegen ‚Bandenmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln mit Abgabe an Jugendliche’ und vor allem gleich vier aktuelle Straftaten, die im Bewährungszeitraum der letzten Strafe verübt worden waren. So wie es das Amtsgericht sah: ein halbes Jahr Gefängnis ohne Bewährung.