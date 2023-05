Remscheider muss in Haft Urteil nach Missbrauch der kleinen Nichte

Zwei Jahre und acht Monate Haft wegen des sexuellen Missbrauches von Kindern und der Herstellung kinderpornografischer Aufnahmen: So lautete das Urteil gegen einen 38-jährigen Remscheider, der seine inzwischen siebenjährige Nichte sexuell missbraucht hat. Die Anklageschrift listet mehrere Taten auf, die sich zwischen Februar und November 2022 in der Wohnung des Opfers ereignet haben sollen. In sechs Fällen hatte der Angeklagte das Mädchen teilweise entkleidet und Aufnahmen mit seinem Handy gemacht. Dabei soll er sie im Genitalbereich berührt oder sie dazu gedrängt haben, sich selbst zu berühren. Im November hatte sich das Kind seiner Mutter anvertraut, seit Februar lebt das Mädchen in einer therapeutischen Einrichtung in Münster.