Urteil für Remscheider Fünfeinhalb Jahre Haft wegen Missbrauch und Kinderpornografie

Das alles, so Richterin Irina Schütz, könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Opfer erst 13 Jahre alt gewesen sei. Der Angeklagte, so Schütz, habe wissen müssen, dass es strafbar sei, sich auf die „Avancen“ des Kindes einzulassen. Die Kammer sei davon überzeugt, dass der Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen nicht nur einvernehmlich gewesen, sondern das „Opfer“ die treibende Kraft gewesen sei. Und dennoch sei eine solche Tat im juristischen Sinne ein sexueller Missbrauch von Kindern und der Angeklagte dafür zu bestrafen. Nun wurde das Urteil gegen den Remscheider verkündet: Vier Jahre und zehn Monate muss der 35-Jährige in Haft. Hinzu kommen acht Monate aus einer vorherigen Verurteilung wegen des Besitzes von Kinderpornografie, die der Mann nun absitzen muss, weil er unter laufender Bewährung gestanden hatte.