Zum zweiten Mal dabei Remscheider singt bei The Voice of Germany

Die Agentur ist auch das, wo sich Steckenstein eigenen Aussagen nach in der Zukunft sieht. „Ich habe nicht vor, im Reality-TV groß rauszukommen oder so“, erklärt er. „Meine Teilnahme an The Voice ist natürlich für mich gute Werbung. Zum anderen nutze ich das einfach zum Netzwerken“, sagt der Musiker: „Ich habe schon bei meiner ersten Teilnahme 2012 ganz viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem Lou, die auch Teil der Agentur ist und mit mir bei ‚All together now‘ abgeräumt hat.“