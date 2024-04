Remscheider Mediziner hilft bei einem Gesundheitsprojekt in Afrika „Uganda ist meine zweite Heimat"

Remscheid · Seit fast zehn Jahren ist der Remscheider Volker Peinke für ein Gesundheitszentrum der Organisation „Our children and our future“ in Uganda aktiv, versorgt es mit eingeworbenen Spendenmitteln und Know-how, um Einwohnern eine medizinische Versorgung zu ermöglichen und Menschenleben zu retten.

06.04.2024 , 06:00 Uhr

Dr. Volker Peinke gehört zu den treibenden Kräften des 2003 ins Leben gerufenen Uganda-Hilfsprojekts „Our children and our future“. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía