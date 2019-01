Ansichtssache : Markt ist kein Auslaufmodell

Christian Peiseler. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Auf historischen Fotos drängen sich die Marktstände dicht an dicht auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Von Christian Peiseler

Die Besucher schieben sich mit ihren Einkaufstaschen durch die Menge. Keine Woche verging ohne Marktbesuch. Den größten Teil des Wocheneinkaufs erledigten die Bürger an den Markttagen. Damals. Heute kann jeder alles, was er an den Marktständen bekommen kann, auch im Supermarkt kaufen. Vielleicht nicht die Äpfel aus Leichlingen, dafür aber aus Chile. Nicht die Wurst von Kühen und Schweinen aus der Region, dafür Fleisch aus irgendeiner Massentierhaltung. Auch nicht die Linda-Kartoffel vom niederrheinischen Acker, dafür aber gewaschene Drillinge der Handelsklasse A irgendwo aus Europa. Wozu braucht eine Stadt wie Remscheid heute noch einen Wochenmarkt? Aus Nostalgie? Für eine kleine Gruppe von Bürgern, die sich aus Gewohnheit ihren Fisch bei Irmler einpacken lassen und auf ihre drei Reibekuchen mit Apfelmus nicht verzichten wollen?

Angenommen, es gäbe keinen Markt mehr in Remscheid? Was würde fehlen? Es fehlt auf jeden Fall das, was man sich für Geld im Supermarkt nicht kaufen kann. Es wird gerne als Einkaufserlebnis bezeichnen, aber es ist weit entfernt von einem Eventcharakter. Worin sich der Besuch eines Marktes vom Besuch eines Supermarktes unterscheidet, ist zunächst einmal der persönliche Kontakt mit den Verkäufern. Man grüßt sich, man kennt sich. „Habe sie noch etwas von ihrer eigenen Fleischwurst da?“, fragt der Kunde „Ja natürlich, ich hab noch was im Kühlfach. Ich wusste ja, dass sie kommen“, sagt die Verkäuferin. Keine polierte Obsttheke bieten einem mit bergischer Herzlichkeit die „letzten Erdbeeren, zwei Schalen für nur fünf Euro“ an. Und es gibt fast keinen Marktbesuch, auf dem man nicht irgendjemanden trifft, den man kennt. Ein Hallo, einen guten Tag, ein kleiner Plausch – das alles gehört zum Markterlebnis dazu. Damals wie heute.



