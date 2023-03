Renoviertes Geburtshaus von Wilhelm Conrad Röntgen in Remscheid-Lennep Antrittsbesuch des Kulturausschusses

Seit März 2020 ist das Geburtshaus bereits fertiggestellt. Dennoch sei es immer auch weiter in der Entwicklung begriffen. „Wir haben hier ein riesiges Pfund für die Stadt, es ist ein denkwürdiges Haus und ein denkwürdiges Projekt“, sagt Busch. Mit dem man auch offensiv nach draußen gehen wolle. „Wir wollen auf dem nächsten Röntgen-Kongress in Wiesbaden auf die Fachverbände zugehen – es gibt hier ein riesiges Potenzial für Wissenschaftler“, sagt Busch. So gebe es etwa ein vollständig eingerichtetes Appartement im Obergeschoss des Geburtshauses, in dem Wissenschaftler übernachten können, wenn sie in Lennep seien. Übernachtung ist zudem ein weiteres Stichwort, das Busch zumindest in der Theorie schon umgesetzt hat. „Es mag im Moment noch eine Spinnerei sein – aber ich spinne ja schon seit 20 Jahren rund um Röntgen“, sagt Busch lachend. Die Idee sei, in Lennep ein Röntgen-Hostel zu etablieren.