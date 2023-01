Remscheider Veranstaltungskalender Die Kultur lässt sich nicht unterkriegen

Teo Otto Theater 2022 sei für die Kultur ein „sehr bewegtes Jahr“ gewesen, sagt Sven Graf, künstlerischer Leiter des Teo Otto Theaters. Insgesamt komme er dennoch zu einem „sehr positiven Fazit“. So habe man etwa bei der KreaCovention in und um das Theater die Kreativität des Bergischen Landes deutlich spüren können. „Das hat uns allen nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit viel Energie zurückgegeben“, sagt Graf. Aber auch auf der Bühne habe es viel tolle und viel bejubelte Veranstaltungen gegeben. „Und auch 2023 wird es viele Highlights geben. Für mich persönlich ist schon der Januar ein großartiger Monat“, sagt Graf. Am 17. Januar kommt Jürgen Tarrach mit der absurden Komödie „Fehler im System“, am 21. Januar die Hip-Hop-Breakdance-Show „Around the world“ und am 28. Januar die extrem aufwendige Produktion “Pixel”, in der Tanz und Artistik mit dreidimensionalen Projektionen verschmelzen“, sagt Graf. Aber auch der Rest der Spielzeit sei mit hochkarätigen Künstlern besetzt.