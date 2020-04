Remscheider Foto-Künstler : Florian Neusüss ist mit 83 Jahren gestorben

Remscheid Über die Ostertage waren Klaus Küster und Florian Neusüss im Deutschen Röntgen-Museum verabredet, um ein lang gehegtes Projekt zu verwirklichen. Die beiden Künstler wollte sich fotografisch mit dem Werk von Röntgen auseinandersetzen. Doch dazu kam es nicht mehr.

Florian Neusüss, der in Lennep geborene Fotograf, Fotokünstler und Hochschullehrer in Kassel, starb kurz vor der Abreise in seine Heimatstadt im Alter von 83 Jahren.