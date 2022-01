Bäume für Neugeborene : Remscheider Jusos verärgert über den CDU-Antrag

Remscheid Die Jungsozialisten (Jusos) Remscheid reagieren auf den angekündigten Antrag der CDU, künftig für jedes neugeborene Baby in Remscheid einen Baum zu pflanzen, mit Kritik.

Das Projekt verbinde Klimaschutz mit dem so wichtigen sozialen Aspekt, wie er bereits in anderen Städten beobachtet werden könne, teilt der Juso-Vorsitzende Daniel Pilz in einem Schreiben mit. Und: „Unser Vorstoß ist zu unserer großen Freude bei vielen außerpolitischen Organisationen sehr gut angekommen. Das nehmen wir als Schwung mit in die nächste Zeit, denn es geht jetzt in die Umsetzung.“