Vorbereitungsjahr in Remscheid Jugendliche erhalten zweite Chance für die Ausbildung

Sie wollen ihre zweite Chance auf einen Ausbildungsplatz nutzen: Die 13 Jugendlichen, die in diesem Jahr am Ausbildungsvorbereitungsjahr des Remscheider Arbeitgeberverbandes teilnehmen. In dem Vorbereitungsjahr im Berufsbildungszentrum lernen die jungen Männer und Frauen laut der betreuenden Pädagogin Anna Dörschler alles, um erfolgreich in die Ausbildung zu starten. „Die Zielgruppe sind junge Menschen, deren Qualifikationen noch nicht ausreichen, um eine Ausbildung zu beginnen. Mit der richtigen Förderung ändert sich das aber oft ganz schnell“, berichtet sie sichtlich stolz. Denn was vielen Jugendlichen fehle, um wieder auf die richtige Spur zu kommen, sei meist nur Unterstützung und Erfolgserlebnisse: „Die Jugendlichen kommen oft aus Verhältnissen, in denen niemand an sie geglaubt hat“, so die Pädagogin: „Wenn die dann hier sind und merken: ‚Ich kann das ja doch ziemlich gut‘ reicht das meist, um sie für einen Beruf zu begeistern.“