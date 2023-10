Johannes Behr spielt in der Folk-Band „Wildes Holz“ „Grobe Schnitzer“ mit Remscheider Saitenspiel

Johannes Behr lebt zwar seit etwa 2006 in Köln, ist aber immer noch durch und durch Remscheider Junge. Der 42-Jährige ist etwa der Klosterkirche als Auftrittsort schon seit seinen ersten musikalischen Gehversuchen verbunden, wie er schmunzelnd erzählt. „Ich habe damals zusammen mit Eva Jagun am Gesang in der Klosterschänke für die Hintergrundmusik gesorgt und mein erstes Geld mit der Musik verdient“, erzählt er. Auch der Schimmelbusch in Reinshagen ist ihm in bester Erinnerung – nach dem Gespräch, so sagt er, will er dort noch ein wenig spazieren gehen. „Wie früher – und auch sonst gibt es an jeder Ecke in der Stadt eine Erinnerung für mich“, sagt er.