Wettbewerb in Grevenbroich Remscheider ist zweitbester Camper in NRW

Camping erfreut sich immer größerer Beliebtheit. „Spätestens seit Corona boomen Camping-Urlaube“, sagt ADAC-Nordrhein-Sprecher Thomas Müther. Zum dritten Mal veranstaltete der ADAC Nordrhein deshalb in diesem Jahr die NRW-Vorrunde des Wettbewerbs „ADAC Camper des Jahres“ in Grevenbroich. In dem NRW-weiten Wettbewerb stellen Wohnmobil-Urlauber ihre Fähigkeiten im Rangieren, Einparken, in der allgemeinen Fahrsicherheit sowie in einer Spaß-Kategorie unter Beweis.