2.165.656,60 Euro gewonnen : Remscheider ist jetzt Lotto-Millionär

Remscheid Ein Spieler aus dem Raum Remscheid ist in der dritten Adventswoche zum Lotto-Millionär geworden: Bei dem Spiel „6aus49“ tippte er am Mittwoch „6 Richtige“, heißt es in einer Mitteilung von Westlotto.

Mit den Gewinnzahlen 4, 5, 10, 17, 26 und 28 belegte der Bergische zusammen mit einem weiteren Tipper aus Baden-Württemberg den zweiten Gewinnrang.

Die Neu-Millionäre erhalten für ihre Tipps die Summe von jeweils 2.165.656,60 Euro. Der Spieleinsatz des Bergischen lag übrigens bei 14,90 Euro.

(red)