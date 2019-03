Baudezernent Peter Heinze: : Innenstadt-Umbau nimmt 2020 Fahrt auf

2020 soll endlich Schwung kommen in den viel diskutierten Umbau in der Innenstadt. An dieser Stelle gibt Baudezernent Peter Heinze einen Überblick über den Sachstand bei den diversen Projekten und Überlegungen.



Kommt denn jetzt die Öffnung der unteren Alleestraße – oder nicht? Zunächst einmal gibt es eine Beratungsvorlage der Stadtverwaltung, mit der sich der Stadtrat bei seiner Sitzung am 28. März befassen wird. „Darin werden ganz unterschiedliche Fragestellungen beleuchtet – etwa, wie der Verkehr gelenkt werden könnte und was dies für die gesamte Innenstadt bedeuten würde“, berichtet Baudezernent Peter Heinze. Auch „wie schnell so etwas gehen kann“, will er den Ortspolitikern mitteilen. Grundsätzlich aber wäre die Öffnung der Alleestraße für den Straßenverkehr ein „Paradigmenwechsel“ in der Remscheider Stadtentwicklung. Heinze: „Sie dient ja seit fast 50 Jahren als Fußgängerzone.“ Die Beratungsvorlage soll den Fraktionen als Entscheidungsbasis dienen. Ein Beschluss sei am 28. März noch nicht zu erwarten. Es gelte zunächst einmal, über das Für und Wider gründlich zu diskutieren. Die CDU hat bereits Zustimmung für die Öffnung der unteren Allee signalisiert, Grüne und Linkspartei sind strikt dagegen. Die SPD hatte noch Fragen, die die Verwaltung in ihrer Vorlage beantworten will. „Es ist wie beim Fußball. Bei diesem Thema gibt es 1000 Meinungen“, hat Heinze mit Blick auf die bisherige Debatte festgestellt.

Info Land NRW gibt 15 Millionen Euro Investitionen Rund 15 Millionen Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen für die Revitalisierung der Remscheider Innenstadt zur Verfügung. Das Maßnahmenpaket umfasst etwa 30 Einzelmaßnahmen, wobei das Spektrum von neuem Licht bis hin zum veränderten Busbahnhof reicht.



Wann soll denn die Entscheidung über die Zukunft des Busbahnhofs erfolgen? Laut Peter Heinze bleibt es beim Zeitplan: Im Mai sollen die Raumplaner die konkretisierten Pläne für den Friedrich-Ebert-Platz vorlegen. Darin sind Anregungen der Remscheider eingeflossen. Der Busbahnhof soll mehr Aufenthaltsqualität und einen modernisierten Wartebereich erhalten. Fraglich ist, ob die Unterführung zum Ämterhaus, wie geplant, geschlossen werden kann. Laut Vorgabe beim Ideenwettbewerb sollte der Tunnel eigentlich durch eine zusätzliche Fußgängerampel an der Elberfelder Straße ersetzt werden. Das bedeutet: Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums und Besucher des Ämterhauses müssten diese dann nutzen, um vom Busbahnhof auf die andere Straßenseite zu gelangen. Ein Verkehrsgutachten soll Aufschluss geben, ob dies funktioniert. Es soll ebenfalls im Mai vorliegen. Heinze hofft, dass der Stadtrat noch vor der Sommerpause das Gesamtkonzept für den Friedrich-Ebert-Platz verabschiedet. „Klar ist aber auch, dass Politik Raum zum Beraten braucht.“ Ziel sei es, die Arbeiten 2019 mit einem genauen Leistungskatalog auszuschreiben, um 2020 mit der Umsetzung beginnen zu können.