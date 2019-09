Remscheider Innenstadt : Ein „Hockey-Schläger“ für 1,78 Millionen

Die Stadt legt eine neue Kostenplanung für den Umbau des Friedrich-Ebert-Platzes vor. Die auffällige Dachkonstruktion wird darin als „markantes Wiedererkennungsmerkmal“ bewertet. 2,2 Millionen Euro der Gesamtkosten trägt die Stadt.

Der Umbau wird teurer als zunächst geplant. Das hat auch damit zu tun, dass die Stadt für das große Projekt eine externe Steuerung vergeben hat (100.000 Euro). Der Rat kann aber noch Einfluss auf Details der Planung nehmen. „Es gibt immer Schrauben, an denen man drehen kann“, sagt Baudezernent Peter Heinze. Insgesamt plant die Stadt für alle 25 Projekte der Innenstadt-Revitalisierung mit Gesamtkosten von 16,78 Millionen Euro. 4,6 Millionen Euro davon muss die Stadt selber stemmen. „Mit der nächsten Haushaltsplanung wird die Finanzierung dieser zusätzlichen Eigenanteile im Gesamtplan dargestellt und gesichert“, heißt es dazu in der Vorlage, die seit Dienstag durch die politischen Gremien läuft und dort beraten wird. Den Auftakt machte am Dienstag der Jugendrat. Sollte die Politik die Pläne absegnen, will sich die Stadt in der Vergabephase Zeit nehmen. Die Erfahrungen anderer Städte beim Bau neuer Zentraler Omnibusbahnhöfe (ZOB) zeige, dass sich Einsparpotentiale ergeben, wenn mehrere, gut ausgearbeitete Angebote vorliegen, sagt Heinze. In der Sitzung des Stadtentwicklungs-Ausschusses am Donnerstag will die Verwaltung der Politik eine Verkehrssimulation präsentieren, die zeigt, wie die Verkehrsströme am und um den neuen Ebert-Platz herum funktionieren können. Unter anderem müssen zwei Fußgängerampeln an der Elberfelder Straße integriert werden. Auch die Fahrbeziehungen der Busse ändern sich nach dem Umbau.